Азар впервые за два года сделал результативное действие в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар помог «сливочным» одержать победу над «Вальядолидом» (6:0). 32-летний бельгиец смог сделать голевую передачу на Лукаса Васкеса.

Для Азара это первое результативное действие с лета 2021 года, если учитывать Ла Лигу. В этом сезоне Эден забивал в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что Эден Азар зарабатывает около 1,5 млн евро в месяц после вычета налогов. Контракт футболиста действует до 2024 года.