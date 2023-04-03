Испания03 апреля 2023, 10:25 | Обновлено 03 апреля 2023, 10:56
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Азар впервые за два года сделал результативное действие в Ла Лиге
Бельгийский вингер отдал голевую передачу в матче с «Вальядолидом»
03 апреля 2023, 10:25 | Обновлено 03 апреля 2023, 10:56
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Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар помог «сливочным» одержать победу над «Вальядолидом» (6:0). 32-летний бельгиец смог сделать голевую передачу на Лукаса Васкеса.
Для Азара это первое результативное действие с лета 2021 года, если учитывать Ла Лигу. В этом сезоне Эден забивал в Кубке Испании и Лиге чемпионов.
Стоит отметить, что Эден Азар зарабатывает около 1,5 млн евро в месяц после вычета налогов. Контракт футболиста действует до 2024 года.
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