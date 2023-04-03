Андрей КЛИЩУК: «Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем»

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Эта победная игра подарила невероятно положительные эмоции. Все отработали на «отлично». В первом тайме удалось сохранить свои ворота нетронутыми. После перерыва все же пропустили с пенальти. Главное, что в итоге получили результат.

Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем и заряжают уверенностью, тем более - когда результат получаешь в меньшинстве. Ты еще больше веришь в собственные силы, что, в свою очередь, позволяет готовиться к следующему матчу на легкой волне. Второй матч подряд играем в меньшинстве, здесь, как говорится, без комментариев. Все бились за себя и за Устименко.

– В одном из моментов по твоим воротам пробивали пяткой с близкого расстояния.

– Мы, вратари, ожидаем ударов с любой позиции любой частью тела. Наша задача - не пропускать.