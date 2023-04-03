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  4. Андрей КЛИЩУК: «Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 10:06 | Обновлено 03 апреля 2023, 10:07
173
0

Андрей КЛИЩУК: «Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем»

Вратарь «Кривбасса» – о победе над «Вересом»

03 апреля 2023, 10:06 | Обновлено 03 апреля 2023, 10:07
173
0
Андрей КЛИЩУК: «Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Эта победная игра подарила невероятно положительные эмоции. Все отработали на «отлично». В первом тайме удалось сохранить свои ворота нетронутыми. После перерыва все же пропустили с пенальти. Главное, что в итоге получили результат.

Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем и заряжают уверенностью, тем более - когда результат получаешь в меньшинстве. Ты еще больше веришь в собственные силы, что, в свою очередь, позволяет готовиться к следующему матчу на легкой волне. Второй матч подряд играем в меньшинстве, здесь, как говорится, без комментариев. Все бились за себя и за Устименко.

– В одном из моментов по твоим воротам пробивали пяткой с близкого расстояния.
– Мы, вратари, ожидаем ударов с любой позиции любой частью тела. Наша задача - не пропускать.

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Андрей Клищук Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Верес - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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