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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 09:10 | Обновлено 03 апреля 2023, 09:30
597
1

Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»

Наставник «Ингульца» ответил на вопросы журналистов после победы над «Минаем»

03 апреля 2023, 09:10 | Обновлено 03 апреля 2023, 09:30
597
1
Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»
ФК Ингулец. Сергей Ковалец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал победу над «Минаем» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Это был эмоциональный матч, две команды проводят четвертый тур во второй части сезона на хорошем уровне, проводят боевые игры. Сегодня обе могли выиграть. Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты, во втором мы перестроились, благодаря командным действиям и настроению сравняли счет и забили победный мяч в конце.

Хотел бы еще сказать слова благодарности ВСУ. Мы понимаем, что благодаря нашим воинам мы играем в футбол. Стараемся развиваться. Мы вчера тренерским штабом и руководством сыграли матч с пограничниками в Ужгороде. Они сегодня были на матче, я спросил – за кого болеют. Сказали, что болеют за Украину.

– Какие у вашей команды задачи на сезон?
– Мы тренируем, среди прочего, еще и детей, молодое поколение, хотим давать им возможность развиваться. Вышли молодые игроки, задача стоит играть в хороший качественный футбол. Но сегодня много сообщений о том, что футбол – это жизнь, много борьбы. Так что мы и боремся. Задача на сезон – показывать хороший футбол и добиваться результата.

– В сегодняшнем матче три очка имели высокий вес для обеих команд. Трудно ли при таких условиях быть раскрепощенными?
– Правильно говорите, была нервная игра. Команды находятся в нижней части таблицы, поэтому есть волнение, оно сказывается. Сегодня для нас очень важный результат, поздравляем болельщиков, руководство и всю команду. Вся борьба еще впереди, – сказал тренер.

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Сергей Ковалец Минай Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай - Ингулец пресс-конференция
Источник UA-Football
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Виктор Алтухов
Все прошедшие годы считал Ковальца отличным тренером, хотя он и не был востребован в высшей лиге. Наконец он добрался до одной из самых слабых команд лиги и через короткое время стал показывать, как должен работать добротный тренер. Не подвел мои надежды на него, как на специалиста.
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