Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал победу над «Минаем» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Это был эмоциональный матч, две команды проводят четвертый тур во второй части сезона на хорошем уровне, проводят боевые игры. Сегодня обе могли выиграть. Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты, во втором мы перестроились, благодаря командным действиям и настроению сравняли счет и забили победный мяч в конце.

Хотел бы еще сказать слова благодарности ВСУ. Мы понимаем, что благодаря нашим воинам мы играем в футбол. Стараемся развиваться. Мы вчера тренерским штабом и руководством сыграли матч с пограничниками в Ужгороде. Они сегодня были на матче, я спросил – за кого болеют. Сказали, что болеют за Украину.

– Какие у вашей команды задачи на сезон?

– Мы тренируем, среди прочего, еще и детей, молодое поколение, хотим давать им возможность развиваться. Вышли молодые игроки, задача стоит играть в хороший качественный футбол. Но сегодня много сообщений о том, что футбол – это жизнь, много борьбы. Так что мы и боремся. Задача на сезон – показывать хороший футбол и добиваться результата.

– В сегодняшнем матче три очка имели высокий вес для обеих команд. Трудно ли при таких условиях быть раскрепощенными?

– Правильно говорите, была нервная игра. Команды находятся в нижней части таблицы, поэтому есть волнение, оно сказывается. Сегодня для нас очень важный результат, поздравляем болельщиков, руководство и всю команду. Вся борьба еще впереди, – сказал тренер.