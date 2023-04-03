В матче 27-го тура испанской Примеры «Сельта» и «Альмерия» сыграли вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев голы забили Харис Сеферович и Карлес Перес. За гостей забитыми мячами отметились Срджан Бабич и Арнау Пуйгмаль.

Чемпионат Испании, 27-й тур

«Сельта» – «Альмерия» – 2:2

Голы: Бабич, 7 (0:1), Сеферович, 10 (1:1), Пуйгмаль, 32 (1:2), Карлес Перес, 42 (2:2).