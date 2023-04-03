Испания03 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 03 апреля 2023, 09:01
20
0
Сельта – Альмерия – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
03 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 03 апреля 2023, 09:01
20
0
В матче 27-го тура испанской Примеры «Сельта» и «Альмерия» сыграли вничью со счетом 2:2.
В составе хозяев голы забили Харис Сеферович и Карлес Перес. За гостей забитыми мячами отметились Срджан Бабич и Арнау Пуйгмаль.
Чемпионат Испании, 27-й тур
«Сельта» – «Альмерия» – 2:2
Голы: Бабич, 7 (0:1), Сеферович, 10 (1:1), Пуйгмаль, 32 (1:2), Карлес Перес, 42 (2:2).
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Сельта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Пучмаль (Альмерия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Сельта).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Срджан Бабич (Альмерия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 апреля 2023, 23:00 6
Недавно Юлиана Нагельсманна уволили с должности главного тренера «Баварии»
Футбол | 03 апреля 2023, 05:58 1
«ПСЖ» в 2023 году не блещет
Футбол | 02.04.2023, 15:15
Футбол | 02.04.2023, 23:59
Другие виды | 02.04.2023, 21:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.04.2023, 16:58 95
02.04.2023, 01:55
02.04.2023, 00:05
02.04.2023, 22:19 34
02.04.2023, 17:16 7
02.04.2023, 08:23 8
01.04.2023, 17:01
01.04.2023, 12:11