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Чемпионат Испании
Сельта
02.04.2023 15:00 – FT 2 : 2
Альмерия
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Испания
03 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 03 апреля 2023, 09:01
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Сельта – Альмерия – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

03 апреля 2023, 08:51 | Обновлено 03 апреля 2023, 09:01
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Сельта – Альмерия – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура испанской Примеры «Сельта» и «Альмерия» сыграли вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев голы забили Харис Сеферович и Карлес Перес. За гостей забитыми мячами отметились Срджан Бабич и Арнау Пуйгмаль.

Чемпионат Испании, 27-й тур

«Сельта» – «Альмерия» – 2:2
Голы: Бабич, 7 (0:1), Сеферович, 10 (1:1), Пуйгмаль, 32 (1:2), Карлес Перес, 42 (2:2).

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Сельта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Пучмаль (Альмерия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Сельта).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Срджан Бабич (Альмерия).
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видео голов и обзор Сельта Альмерия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник MEGOGO
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