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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Cыграла связка с Довбиком? Пусть так и продолжается»
Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 08:16 | Обновлено 03 апреля 2023, 08:18
236
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Cыграла связка с Довбиком? Пусть так и продолжается»

Хавбек «Днепра-1» – о победе над «Металлистом 1925»

03 апреля 2023, 08:16 | Обновлено 03 апреля 2023, 08:18
236
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Cыграла связка с Довбиком? Пусть так и продолжается»
СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Как далась игра? Победа долго не приходила, но, в конце концов, раззабивались?
– Да, игра была очень сложной, потому что соперник защищался низким блоком. Особенно в первом тайме было очень сложно вскрывать оборону, но у нас были моменты, но не забили. А уже во втором тайме наконец-то распечатали ворота соперника.

– Снова сыграла ваша связка с Артемом Довбиком.
– Так это же хорошо (улыбается). Пусть так и продолжается!

– В то же время можно отметить игру вратаря, который несколько раз спас команду при счете 0:0, что было очень важно.
– Да, молодец! Влад сыграл на ноль и мы ему за это благодарны. Он выручает нас уже не первую игру, так было и в матче с «Вересом» во втором тайме. Он очень прибавил и сейчас играет на высоком уровне.

– Какие впечатления остались от поездки в сборную, хотя ты там и не сыграл?
– Да, не сыграл, но почувствовал ту атмосферу на «Уэмбли». Матч не очень хорошо для нас сложился, но атмосфера – есть атмосфера. 84 тысячи болельщиков пришли, и это надо увидеть, но хотелось и сыграть.

– Такие матчи являются мотивацией на будущее?
– Да, конечно. Надо работать, чтобы сыграть в следующем матче сборной.

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Александр Пихаленок чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 - Днепр-1 Артем Довбик
Источник СК Днепр-1
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