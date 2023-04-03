Александр ПИХАЛЕНОК: «Cыграла связка с Довбиком? Пусть так и продолжается»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Как далась игра? Победа долго не приходила, но, в конце концов, раззабивались?

– Да, игра была очень сложной, потому что соперник защищался низким блоком. Особенно в первом тайме было очень сложно вскрывать оборону, но у нас были моменты, но не забили. А уже во втором тайме наконец-то распечатали ворота соперника.

– Снова сыграла ваша связка с Артемом Довбиком.

– Так это же хорошо (улыбается). Пусть так и продолжается!

– В то же время можно отметить игру вратаря, который несколько раз спас команду при счете 0:0, что было очень важно.

– Да, молодец! Влад сыграл на ноль и мы ему за это благодарны. Он выручает нас уже не первую игру, так было и в матче с «Вересом» во втором тайме. Он очень прибавил и сейчас играет на высоком уровне.

– Какие впечатления остались от поездки в сборную, хотя ты там и не сыграл?

– Да, не сыграл, но почувствовал ту атмосферу на «Уэмбли». Матч не очень хорошо для нас сложился, но атмосфера – есть атмосфера. 84 тысячи болельщиков пришли, и это надо увидеть, но хотелось и сыграть.

– Такие матчи являются мотивацией на будущее?

– Да, конечно. Надо работать, чтобы сыграть в следующем матче сборной.