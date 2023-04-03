В матче 27-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле выиграл у «Реал Сосьедада» со счетом 2:0.

На 77-й минуте Парехо открыл счет с пенальти, а вскоре Джексон удвоил перевес «Вильярреала».

Чемпионат Испании, 27-й тур

«Вильярреал» – «Реал Сосьедад» – 2:0

Голы: Парехо, 77, пенальти (1:0), Джексон, 81 (2:0).

Удаление: Джексон, 90+1.