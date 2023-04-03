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Чемпионат Испании
Вильярреал
02.04.2023 19:30 – FT 2 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
03 апреля 2023, 07:38 | Обновлено 03 апреля 2023, 07:51
86
0

Вильярреал – Реал Сосьедад – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

03 апреля 2023, 07:38 | Обновлено 03 апреля 2023, 07:51
86
0
Вильярреал – Реал Сосьедад – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле выиграл у «Реал Сосьедада» со счетом 2:0.

На 77-й минуте Парехо открыл счет с пенальти, а вскоре Джексон удвоил перевес «Вильярреала».

Чемпионат Испании, 27-й тур

«Вильярреал» – «Реал Сосьедад» – 2:0
Голы: Парехо, 77, пенальти (1:0), Джексон, 81 (2:0).

Удаление: Джексон, 90+1.

События матча

90’
Николас Джексон (Вильярреал) получает красную карточку.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Вильярреал).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
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Реал Сосьедад Вильярреал видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник MEGOGO
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