02.04.2023 19:30 – FT 2 : 0
Испания03 апреля 2023, 07:38 | Обновлено 03 апреля 2023, 07:51
86
0
Вильярреал – Реал Сосьедад – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
03 апреля 2023, 07:38 | Обновлено 03 апреля 2023, 07:51
86
0
В матче 27-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле выиграл у «Реал Сосьедада» со счетом 2:0.
На 77-й минуте Парехо открыл счет с пенальти, а вскоре Джексон удвоил перевес «Вильярреала».
Чемпионат Испании, 27-й тур
«Вильярреал» – «Реал Сосьедад» – 2:0
Голы: Парехо, 77, пенальти (1:0), Джексон, 81 (2:0).
Удаление: Джексон, 90+1.
События матча
90’
Николас Джексон (Вильярреал) получает красную карточку.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Вильярреал).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 апреля 2023, 14:45 1
Американец лидирует в рейтингах двух организаций
Футбол | 02 апреля 2023, 19:45 1
Форвард днепрян исполнил третий «трюк со шляпой» в этом сезоне
Футбол | 02.04.2023, 20:30
Футбол | 03.04.2023, 05:21
Футбол | 03.04.2023, 00:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.04.2023, 06:35 2
01.04.2023, 12:11
02.04.2023, 17:16 7
Футбол
Война
02.04.2023, 01:55
02.04.2023, 16:58 95
01.04.2023, 23:25 3