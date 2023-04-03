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  4. Не было такого более 20 лет. Месси и Ко добились печальной серии
Франция
03 апреля 2023, 05:58 |
272
0

Не было такого более 20 лет. Месси и Ко добились печальной серии

«ПСЖ» в 2023 году не блещет

03 апреля 2023, 05:58 |
272
0
Не было такого более 20 лет. Месси и Ко добились печальной серии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 апреля, парижский клуб «ПСЖ» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Всего в текущем календарном году у Лионеля Месси со товарищи уже 8 поражений в 18 матчах во всех турнирах. Ранее они уступили «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1 и 0:2), «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и в Лиге чемпионов «Баварии» (0:1 и 0:2).

В последний раз подобное происходило с парижанами в 2001 году, когда в первых 18 матчах года «ПСЖ» проиграл 9 раз.

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Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лионель Месси
Источник Opta
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