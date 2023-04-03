Не было такого более 20 лет. Месси и Ко добились печальной серии

В воскресенье, 2 апреля, парижский клуб «ПСЖ» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Всего в текущем календарном году у Лионеля Месси со товарищи уже 8 поражений в 18 матчах во всех турнирах. Ранее они уступили «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1 и 0:2), «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и в Лиге чемпионов «Баварии» (0:1 и 0:2).

В последний раз подобное происходило с парижанами в 2001 году, когда в первых 18 матчах года «ПСЖ» проиграл 9 раз.