Экс-хавбек сборной Англии: «Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно»
Каррагер – об увольнении наставника «Челси»
Английский бывший полузащитник Джейми Каррагер высказался относительно отставки Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского «Челси».
«Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно. Нельзя было менять Тухеля на Поттера. Это изначально было глупым решением», – заявил Каррагер.
Поттер возглавлял «пенсионеров» с сентября 2022 года, когда сменил во главе коллектива немца Томаса Тухеля. Контракт Грэма с клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.
«Челси» в таблице АПЛ занимает 11-е место с 38 очками в активе.
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