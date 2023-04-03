Экс-хавбек сборной Англии: «Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно»

Английский бывший полузащитник Джейми Каррагер высказался относительно отставки Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно. Нельзя было менять Тухеля на Поттера. Это изначально было глупым решением», – заявил Каррагер.

Поттер возглавлял «пенсионеров» с сентября 2022 года, когда сменил во главе коллектива немца Томаса Тухеля. Контракт Грэма с клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 11-е место с 38 очками в активе.