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  4. Экс-хавбек сборной Англии: «Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно»
Англия
03 апреля 2023, 05:40 | Обновлено 03 апреля 2023, 05:43
339
0

Экс-хавбек сборной Англии: «Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно»

Каррагер – об увольнении наставника «Челси»

03 апреля 2023, 05:40 | Обновлено 03 апреля 2023, 05:43
339
0
Экс-хавбек сборной Англии: «Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Английский бывший полузащитник Джейми Каррагер высказался относительно отставки Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно. Нельзя было менять Тухеля на Поттера. Это изначально было глупым решением», – заявил Каррагер.

Поттер возглавлял «пенсионеров» с сентября 2022 года, когда сменил во главе коллектива немца Томаса Тухеля. Контракт Грэма с клубом был рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 11-е место с 38 очками в активе.

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Джейми Каррагер Грэм Поттер Челси отставка чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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