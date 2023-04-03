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Испания
03 апреля 2023, 04:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 06:14
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Бензема переписал один исторический рекорд Реала

Француз превзошел легендарного Ди Стефано и Рауля

03 апреля 2023, 04:41 | Обновлено 03 апреля 2023, 06:14
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Бензема переписал один исторический рекорд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В воскресенье, 2 апреля, мадридский «Реал» в матче 27-го тура чемпионата Испании разгромил «Вальядолид» со счетом 6:0. Автором хет-трика в составе «галактикос» стал Карим Бензема.

Три гола позволили Бензема довести свой показатель результативности во всех турнирах сезона-2022/2023 до 22 точных ударов. Он смог рубеж в 20 голов за сезон превзойти в 11-м сезоне. Среди игроков «Реала» Карим подобного результата добился первым в истории.

Ранее 10 раз в карьере отметку в 20 голов за сезон преодолевали Альфредо Ди Стефано и Рауль.

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Карим Бензема Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу рекорд Ла Лига Вальядолид Реал - Вальядолид
Источник Marca
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