Бензема переписал один исторический рекорд Реала

В воскресенье, 2 апреля, мадридский «Реал» в матче 27-го тура чемпионата Испании разгромил «Вальядолид» со счетом 6:0. Автором хет-трика в составе «галактикос» стал Карим Бензема.

Три гола позволили Бензема довести свой показатель результативности во всех турнирах сезона-2022/2023 до 22 точных ударов. Он смог рубеж в 20 голов за сезон превзойти в 11-м сезоне. Среди игроков «Реала» Карим подобного результата добился первым в истории.

Ранее 10 раз в карьере отметку в 20 голов за сезон преодолевали Альфредо Ди Стефано и Рауль.