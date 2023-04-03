Целая дюжина. Отставка Поттера стала 12-й в АПЛ этого сезона

Вечером в воскресенье, 2 апреля, лондонский «Челси», как известно, объявил об увольнении Грэма Поттера, который тренировал команду с сентября прошлого года. Тренер покинул свой пост после лишь 7 месяцев работы.

Уход Поттера с поста в «Челси» стал 12-й тренерской отставкой в английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

Стоит вспомнить, что Поттер сменил во главе «Челси» Томаса Тухеля, с которым «пенсионеры» начали сезон. В нынешней кампании в клубах АПЛ также пережили увольнение Скотт Паркер, Бруно Лаже, Стивен Джеррард, Ральф Хазенхюттль, Фрэнк Лэмпард, Джесси Марш, Натан Джонс, Патрик Виейра, Антонио Конте и Брендан Роджер, который, к слову, также был уволен в минувший уик-энд.



Фото – ВВС