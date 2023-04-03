Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наполи сыграл не на привычном уровне»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от поединка с «Миланом» (0:4) в 28-м туре чемпионата Италии.

«Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. К тому же многое зависит от самих матчей, от перелетов. Футболисты возвращаются слегка уставшими. Но и у «Милана» такая же ситуация. Отчасти дело в усталости, отчасти – в том, насколько здорово сыграл «Милан». Мы же выступили не на привычном уровне. Нам немного не повезло с паузой на игры сборных. Матиас Оливера вернулся с травмой, Осимхен...

Сейчас отношение к Лиге чемпионов изменилось, будут люди, которые начнут говорить, что это для нас жеребьевка неудачная. Кому-то казалось, что нам попался слабый соперник. Но это не так. У него был не лучший отрезок, но мы знаем, что Лига чемпионов все меняет. В подобных матчах сложно найти тех, кто не будет выкладываться. Надеюсь, после сегодняшней игры так буду думать не только я», – заявил Спаллетти.

Напомним, 12 и 18 апреля «Милан» и «Наполи» сыграют друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов.