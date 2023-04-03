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Чемпионат Германии
Вердер
02.04.2023 18:30 – FT 1 : 2
Хоффенхайм
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Германия
03 апреля 2023, 01:56 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:57
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Вердер оступился с Хоффенхаймом, Кельн и Боруссия М сыграли вничью

Завершился 26-й тур чемпионата Германии

03 апреля 2023, 01:56 | Обновлено 03 апреля 2023, 01:57
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0
Вердер оступился с Хоффенхаймом, Кельн и Боруссия М сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 апреля, были сыграны два заключительных поединка 26-го тура немецкой Бундеслиги.

«Кельн» и «Боруссия» из Менхенгладбаха не порадовали голами и, как следствие, разошлись миром – ничья 0:0.

В таблице сезоне «Кельн» занимает 13 место с 28 очками, у гладбахцев 10 позиция и 32 пункта.

В Бремене местный «Вердер» встретился с «Хоффенхаймом» и потерпел поражение со счетом 1:2. Любопытно, что в матче все три гола были забиты головой после фланговых навесов.

В турнирной таблице Бундеслиги «Вердер» идет 11-м, имея 31 очко. «Хоффенхайм» занимает 15-ю позицию с 25 пунктами. В двух последних матчах команда победила и теперь имеет фору над трио аутсайдеров – «Гертой», «Шальке» и «Штутгартом» - в три очка.

Чемпионат Германии. 26-й тур

«Кельн» – «Боруссия» М – 0:0

«Вердер» – «Хоффенхайм» – 1:2

Голы: Крамарич, 50 (0:1). Баумгартнер, 52 (0:2). Пипер, 76 (1:2).

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Амос Пипер (Вердер).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
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Источник Sport.ua
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