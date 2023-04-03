Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа

В матче 27-го тура Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард мадридского клуба Анхель Корреа на 86-й минуте.

«Атлетико» набрал 54 очка и укрепился в зоне Лиги чемпионов (3-я позиция), увеличив отрыв до 6 баллов от «Реала Сосьедад» (48). «Бетис» имеет 45 пунктов и замыкает топ-5.

Ла Лига. 27-й тур, 2 апреля

Атлетико – Бетис – 1:0

Гол: Корреа, 86.

Видеообзор матча