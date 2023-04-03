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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
02.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Бетис
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Испания
03 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:34
86
0

Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа

Мадридский клуб получил три важных очка в борьбе за зону Лиги чемпионов

03 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:34
86
0
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард мадридского клуба Анхель Корреа на 86-й минуте.

«Атлетико» набрал 54 очка и укрепился в зоне Лиги чемпионов (3-я позиция), увеличив отрыв до 6 баллов от «Реала Сосьедад» (48). «Бетис» имеет 45 пунктов и замыкает топ-5.

Ла Лига. 27-й тур, 2 апреля

Атлетико – Бетис – 1:0

Гол: Корреа, 86.

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Атлетико - Бетис Атлетико Мадрид Бетис Анхель Корреа
Источник Sport.ua
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