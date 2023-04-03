02.04.2023 22:00 – FT 1 : 0
Испания03 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:34
86
0
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Мадридский клуб получил три важных очка в борьбе за зону Лиги чемпионов
03 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 03 апреля 2023, 00:34
86
0
В матче 27-го тура Ла Лиги «Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард мадридского клуба Анхель Корреа на 86-й минуте.
«Атлетико» набрал 54 очка и укрепился в зоне Лиги чемпионов (3-я позиция), увеличив отрыв до 6 баллов от «Реала Сосьедад» (48). «Бетис» имеет 45 пунктов и замыкает топ-5.
Ла Лига. 27-й тур, 2 апреля
Атлетико – Бетис – 1:0
Гол: Корреа, 86.
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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