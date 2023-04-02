Италия02 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 02 апреля 2023, 23:47
69
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ВИДЕО. Моуриньо доволен. Рома дома всухую обыграла Сампдорию
2 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Италии
02 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 02 апреля 2023, 23:47
69
0
2 апреля состоялись матчи 28-го тура чемпионата Италии.
«Рома» взяла три очка в воскресный день, обыграв всухую «Сампдорию» (3:0), чем порадовала коуча Жозе Моуриньо.
Серия A. 28-й тур, 2 апреля
Рома – Сампдория – 3:0
Голы: Вейналдум, 57, Дибала, 88, Эль-Шаарави, 90+4
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Вейналдум, 57 мин.
ГОЛ! 2:0. Дибала, 88 мин.
ГОЛ! 3:0. Эль-Шаарави, 90+4 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Рома).
52’
Жейсон Мурильо (Сампдория) получает красную карточку.
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