Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Страсбург проиграл триллер Монако – 3:4. Соболь вышел в конце на 12 минут
Чемпионат Франции
Монако
02.04.2023 18:05 – FT 4 : 3
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 02 апреля 2023, 21:10
119
0

Страсбург проиграл триллер Монако – 3:4. Соболь вышел в конце на 12 минут

Семь мячей увидели зрители матча 29-го тура чемпионата Франции

02 апреля 2023, 21:01 | Обновлено 02 апреля 2023, 21:10
119
0
Страсбург проиграл триллер Монако – 3:4. Соболь вышел в конце на 12 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Монако» дома одержал победу над «Страсбургом» – 4:3.

У хозяев поля голы забили Вандерсон, Эльес Бен-Сегир, Эдан Диоп и Юссуф Фофана.

У «Страсбура» отличились Лео Мотиба и Хабиб Диалло, также автогол провел защитник «Монако» Гильермо Марипан.

Украинский защитник гостей Эдуард Соболь вышел на замену на 78-й минуте.

«Монако» набрал 57 очков (4-е место), у «Страсбурга» – 26 баллами (16-я позиция).

Лига 1. 29-й тур, 2 апреля

Монако – Страсбург – 4:3

Голы: Вандерсон, 19, Бен Сегир, 54, Диоп, 58, Фофана, 65 – Мотиба, 32, Марипан, 41 (автогол), Диалло, 90+2.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Страсбург).
78’
Юссуф Фофана (Монако) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Фофана (Монако).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Edan Diop (Монако).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Салим Бен-Сегир (Монако).
41’
ГОЛ ! Автогол забил Гильермо Марипан (Монако).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Лебо Мотиба (Страсбург).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Вандерсон (Монако).
По теме:
Вест Хэм – Саутгемптон – 1:0. Точный удар Агерда. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Беседин забил за Омонию, прервав ужасную серию без голов
Реал отгрузил 6 мячей в ворота Вальядолида. Бензема оформил хет-трик
Монако Страсбург чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь Лига 1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Футбол | 02 апреля 2023, 15:15 0
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Футбол | 02 апреля 2023, 17:28 13
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»

Наставник «Металлиста 1925» – о поражении от «Днепра-1»

Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ
Футбол | 02.04.2023, 19:14
Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ
Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Бокс | 02.04.2023, 00:05
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
Бокс | 01.04.2023, 23:25
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик не виноват, что за него столько заплатили»
ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик не виноват, что за него столько заплатили»
02.04.2023, 08:57 28
Футбол
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
01.04.2023, 16:57 12
Футбол
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
31.03.2023, 21:23 4
Другие виды
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
02.04.2023, 08:23 7
Бокс
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
02.04.2023, 01:25 23
Бокс
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
31.03.2023, 19:45 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности