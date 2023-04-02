Страсбург проиграл триллер Монако – 3:4. Соболь вышел в конце на 12 минут
Семь мячей увидели зрители матча 29-го тура чемпионата Франции
В матче 29-го тура чемпионата Франции «Монако» дома одержал победу над «Страсбургом» – 4:3.
У хозяев поля голы забили Вандерсон, Эльес Бен-Сегир, Эдан Диоп и Юссуф Фофана.
У «Страсбура» отличились Лео Мотиба и Хабиб Диалло, также автогол провел защитник «Монако» Гильермо Марипан.
Украинский защитник гостей Эдуард Соболь вышел на замену на 78-й минуте.
«Монако» набрал 57 очков (4-е место), у «Страсбурга» – 26 баллами (16-я позиция).
Лига 1. 29-й тур, 2 апреля
Монако – Страсбург – 4:3
Голы: Вандерсон, 19, Бен Сегир, 54, Диоп, 58, Фофана, 65 – Мотиба, 32, Марипан, 41 (автогол), Диалло, 90+2.
Видеообзор матча
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