02.04.2023 16:00 – FT 1 : 0
Англия02 апреля 2023, 20:12 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:27
64
0
Вест Хэм – Саутгемптон – 1:0. Точный удар Агерда. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура чемпионата Англии
02 апреля 2023, 20:12 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:27
64
0
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» (1:0).
Единственный гол на 25-й минуте забил Найеф Агерд.
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура чемпионата Англии.
Вест Хэм – Саутгемптон – 1:0. Точный удар Агерда. Видео гола и обзор матча
События матча
25’
ГОЛ ! Мяч забил Наиф Агер (Вест Хэм).
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