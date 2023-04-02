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Чемпионат Англии
Вест Хэм
02.04.2023 16:00 – FT 1 : 0
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 апреля 2023, 20:12 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:27
64
0

Вест Хэм – Саутгемптон – 1:0. Точный удар Агерда. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура чемпионата Англии

02 апреля 2023, 20:12 | Обновлено 02 апреля 2023, 20:27
64
0
Вест Хэм – Саутгемптон – 1:0. Точный удар Агерда. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» (1:0).

Единственный гол на 25-й минуте забил Найеф Агерд.

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура чемпионата Англии.

Вест Хэм – Саутгемптон – 1:0. Точный удар Агерда. Видео гола и обзор матча

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Наиф Агер (Вест Хэм).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Вест Хэм - Саутгемптон Саутгемптон Вест Хэм Найеф Агерд
Источник Sport.ua
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