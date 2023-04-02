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  4. Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 20:30 |
2492
5

Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров

Зубков, Петряк и Швед играть не готовы

02 апреля 2023, 20:30 |
2492
5
Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что центральный хавбек команды Тарас Степаненко после матча сборной Украины получил травму.

Кроме того, из-за повреждений не играют вингеры Александр Зубков, Иван Петряк и Марьян Швед.

«У Степаненко после тяжелого матча сборной воспаление колена. Надеюсь, что к матчу с «Металлистом» он будет готов. Еще Ваня Петряк выпал. Такая ситуация, что было на старте сезона 4 вингера, а сегодня ни одного нет».

«Мудрик ушел, Зубков травмировался, Швед не может восстановиться, Петряк сломался. Для нашего стиля игры это чувствительные потери», – сказал Йовичевич.

Команда в 19-м туре УПЛ не сумела обыграть Черноморец (2:2).

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Иван Петряк Тарас Степаненко Александр Зубков Марьян Швед
Источник Sport.ua
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zzg77
Мудрика продали, а не він пішов!
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+5
BEAN
Це ще добре, що довгі руки Трубіна врятували від виходу віч-на-віч...
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+3
Maks Krot
Травмированных много не хватало их  ,ну скамейка ещё есть ,Стёпы вообще  очень не хватало он реально лидер капитан ,да весь центр просто выжигает , всем скорейшего выздоровления ждём в ближайших матчах 
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0
Зеркало
Бывает 
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0
rozalievka
Вообще не интр... Есть только АПЛ. Серия А. Бундеслига.. и Жалкая Ла лига. ЛЧ .ЛЕ. ЛК. все другое не футбол..
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-2
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