Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров
Зубков, Петряк и Швед играть не готовы
Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что центральный хавбек команды Тарас Степаненко после матча сборной Украины получил травму.
Кроме того, из-за повреждений не играют вингеры Александр Зубков, Иван Петряк и Марьян Швед.
«У Степаненко после тяжелого матча сборной воспаление колена. Надеюсь, что к матчу с «Металлистом» он будет готов. Еще Ваня Петряк выпал. Такая ситуация, что было на старте сезона 4 вингера, а сегодня ни одного нет».
«Мудрик ушел, Зубков травмировался, Швед не может восстановиться, Петряк сломался. Для нашего стиля игры это чувствительные потери», – сказал Йовичевич.
Команда в 19-м туре УПЛ не сумела обыграть Черноморец (2:2).
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