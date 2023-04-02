Шахтер остался без Степаненко, а также трех вингеров

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о том, что центральный хавбек команды Тарас Степаненко после матча сборной Украины получил травму.

Кроме того, из-за повреждений не играют вингеры Александр Зубков, Иван Петряк и Марьян Швед.

«У Степаненко после тяжелого матча сборной воспаление колена. Надеюсь, что к матчу с «Металлистом» он будет готов. Еще Ваня Петряк выпал. Такая ситуация, что было на старте сезона 4 вингера, а сегодня ни одного нет».

«Мудрик ушел, Зубков травмировался, Швед не может восстановиться, Петряк сломался. Для нашего стиля игры это чувствительные потери», – сказал Йовичевич.

Команда в 19-м туре УПЛ не сумела обыграть Черноморец (2:2).