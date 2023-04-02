Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Форвард днепрян исполнил третий «трюк со шляпой» в этом сезоне
В матче с «Металлистом 1925» (3:0) Артем Довбик сделал свой третий хет-трик в этом сезоне. В 6-м туре он забил три мяча в домашнем поединке «Днепра-1» с «Зарей» (3:0). А в 12-м повторил на бис «трюк со шляпой» уже в гостевом матче бело-сине-голубых с «Колосом» (3:1).
Три хет-трика в одном чемпионате ранее удавалось сотворить только Сергею Реброву (1999/00) и Александру Косырину (2007/08). К слову, Довбик стал четвертым игроком в истории чемпионатов Украины после Андрея Тотовицкого, Сергея Старенького и Владислава Супряги, сумевшим трижды поразить ворота соперников после выхода на замену.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, сделавшие два и более хет-трика в одном сезоне
|
ХТ
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
3
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
1999/00
|
3
|
Александр КОСЫРИН
|
Металлург Д
|
2007/08
|
3
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
2022/23
|
2
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер
|
1997/98
|
2
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
1998/99
|
2
|
Иван ГЕЦКО
|
Карпаты/Кривбасс
|
1999/00
|
2
|
Алексей БЕЛИК
|
Шахтер
|
2002/03
|
2
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлург Д
|
2005/06
|
2
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
2007/08
|
2
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
2016/17
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