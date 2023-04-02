Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина

В матче с «Металлистом 1925» (3:0) Артем Довбик сделал свой третий хет-трик в этом сезоне. В 6-м туре он забил три мяча в домашнем поединке «Днепра-1» с «Зарей» (3:0). А в 12-м повторил на бис «трюк со шляпой» уже в гостевом матче бело-сине-голубых с «Колосом» (3:1).

Три хет-трика в одном чемпионате ранее удавалось сотворить только Сергею Реброву (1999/00) и Александру Косырину (2007/08). К слову, Довбик стал четвертым игроком в истории чемпионатов Украины после Андрея Тотовицкого, Сергея Старенького и Владислава Супряги, сумевшим трижды поразить ворота соперников после выхода на замену.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие два и более хет-трика в одном сезоне