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  4. Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:51
4179
0

Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина

Форвард днепрян исполнил третий «трюк со шляпой» в этом сезоне

02 апреля 2023, 19:45 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:51
4179
0
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
СК Днепр-1. Артем Довбик

В матче с «Металлистом 1925» (3:0) Артем Довбик сделал свой третий хет-трик в этом сезоне. В 6-м туре он забил три мяча в домашнем поединке «Днепра-1» с «Зарей» (3:0). А в 12-м повторил на бис «трюк со шляпой» уже в гостевом матче бело-сине-голубых с «Колосом» (3:1).

Три хет-трика в одном чемпионате ранее удавалось сотворить только Сергею Реброву (1999/00) и Александру Косырину (2007/08). К слову, Довбик стал четвертым игроком в истории чемпионатов Украины после Андрея Тотовицкого, Сергея Старенького и Владислава Супряги, сумевшим трижды поразить ворота соперников после выхода на замену.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, сделавшие два и более хет-трика в одном сезоне

ХТ

Игрок

Клубы

Сезоны

3

Сергей РЕБРОВ

Динамо

1999/00

3

Александр КОСЫРИН

Металлург Д

2007/08

3

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2022/23

2

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер

1997/98

2

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

1998/99

2

Иван ГЕЦКО

Карпаты/Кривбасс

1999/00

2

Алексей БЕЛИК

Шахтер

2002/03

2

Сергей ШИЩЕНКО

Металлург Д

2005/06

2

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

2007/08

2

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

2016/17

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Источник Sport.ua
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