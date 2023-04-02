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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 19:23 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:40
38
0

Команды Мирчи Луческу забили 950-й мяч в УПЛ

Автором юбилейного гола стал Эрик Рамирес

02 апреля 2023, 19:23 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:40
38
0
Команды Мирчи Луческу забили 950-й мяч в УПЛ
ФК Динамо

В матче со «Львовом» (2:0) наставник «Динамо» Мирча Луческу отпраздновал юбилей - его команды забили 950-й мяч в чемпионатах Украины.

Автором юбилейного гола стал вышедший на замену венесуэлец Эрик Рамирес. Показатель румынского тренера является рекордным для УПЛ. Ближайшего преследователя – Мирона Маркевича – он опережает на сегодняшний день на 50 мячей. Под руководством Луческу 817 раз поражал ворота соперников «Шахтер» и 133 – «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины

Тренер

Клубы (голы)

Голы

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (817), Динамо (133)

950

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (24), Карпаты (233), Кривбасс (32),

900

Металлург З (92), Металлист (422), Днепр (97)

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (164), Динамо (35), Таврия (7), Ильичевец (346),

705

Ворскла (153)

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (410), Кремень (34), Металлург З (26),

521

Карпаты (20), Ильичевец (31)

5.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (73), Верес (9), ЦСКА (69), Металлист (121),

379

Металлург З (13), Таврия (94)

6.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

373

7.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (124), Черноморец (161), Таврия (43)

328

8.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (324), Металлург З (2)

326

9.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (307), Кривбасс (16)

323

10.

Олег ТАРАН

Кривбасс (254), Металлург З (41)

295

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Источник Sport.ua
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