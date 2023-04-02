Команды Мирчи Луческу забили 950-й мяч в УПЛ

В матче со «Львовом» (2:0) наставник «Динамо» Мирча Луческу отпраздновал юбилей - его команды забили 950-й мяч в чемпионатах Украины.

Автором юбилейного гола стал вышедший на замену венесуэлец Эрик Рамирес. Показатель румынского тренера является рекордным для УПЛ. Ближайшего преследователя – Мирона Маркевича – он опережает на сегодняшний день на 50 мячей. Под руководством Луческу 817 раз поражал ворота соперников «Шахтер» и 133 – «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины