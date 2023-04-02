Артем Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ. Три мяча в ворота «Металлиста 1925» 25-летний форвард «Днепра-1» забил с интервалом всего в 10 минут.

Прежний рекорд 21-летней давности, принадлежавший Мацею Ковальчику, Артем превзошел на 3 минуты. Меньше времени на исполнение «трюка со шляпой» понадобилось Виталию Пушкуце, Ивану Гецко и Александру Гайдашу, но в домашних играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины