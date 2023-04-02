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  4. Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 19:14 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:20
478
0

Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ

Три мяча в ворота «Металлиста 1925» фовард «Днепра-1» забил с интервалом в 10 минут

02 апреля 2023, 19:14 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:20
478
0
Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ
СК Днепр-1. Артем Довбик

Артем Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ. Три мяча в ворота «Металлиста 1925» 25-летний форвард «Днепра-1» забил с интервалом всего в 10 минут.

Прежний рекорд 21-летней давности, принадлежавший Мацею Ковальчику, Артем превзошел на 3 минуты. Меньше времени на исполнение «трюка со шляпой» понадобилось Виталию Пушкуце, Ивану Гецко и Александру Гайдашу, но в домашних играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины

Время

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Минуты голов

Счет

4'

Виталий ПУШКУЦА

Металлист

07.05.2002

Закарпатье (д)

77', 79', 81'

4:0

5'

Иван ГЕЦКО

Карпаты

29.08.1999

Днепр (д)

61', 63', 66'

4:0

7'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

07.09.1997

Торпедо (д)

16', 18', 23'

5:0

8'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

20.05.1995

Кремень (д)

41', 45', 49'

3:1

10'

Алексей АНТЮХИН

Таврия

22.07.2000

Сталь А (д)

53', 56', 63'

3:2

10'

Артем ДОВБИК

Днепр-1

02.04.2023

Металлист 1925 (г)

71', 78', 81'

3:0

13'

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Шахтер

26.05.1998

Нива Т (д)

12', 23', 25'

5:0

13'

Мацей КОВАЛЬЧИК

Арсенал

09.11.2002

Металлург З (г)

40', 50', 53'

5:0

13'

МАТЕУС

Днепр

15.04.2014

Волынь (д)

57', 66', 70'

5:1

15'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

06.04.2003

Днепр (д)

21', 31', 36'

3:2

15'

Артем БОНДАРЕНКО

Мариуполь

03.04.2021

Ингулец (д)

45+3', 46', 60'

4:3

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Источник Sport.ua
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