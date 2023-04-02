Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ
Три мяча в ворота «Металлиста 1925» фовард «Днепра-1» забил с интервалом в 10 минут
Артем Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ. Три мяча в ворота «Металлиста 1925» 25-летний форвард «Днепра-1» забил с интервалом всего в 10 минут.
Прежний рекорд 21-летней давности, принадлежавший Мацею Ковальчику, Артем превзошел на 3 минуты. Меньше времени на исполнение «трюка со шляпой» понадобилось Виталию Пушкуце, Ивану Гецко и Александру Гайдашу, но в домашних играх.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины
|
Время
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
4'
|
Виталий ПУШКУЦА
|
Металлист
|
07.05.2002
|
Закарпатье (д)
|
77', 79', 81'
|
4:0
|
5'
|
Иван ГЕЦКО
|
Карпаты
|
29.08.1999
|
Днепр (д)
|
61', 63', 66'
|
4:0
|
7'
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
07.09.1997
|
Торпедо (д)
|
16', 18', 23'
|
5:0
|
8'
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
20.05.1995
|
Кремень (д)
|
41', 45', 49'
|
3:1
|
10'
|
Алексей АНТЮХИН
|
Таврия
|
22.07.2000
|
Сталь А (д)
|
53', 56', 63'
|
3:2
|
10'
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
02.04.2023
|
Металлист 1925 (г)
|
71', 78', 81'
|
3:0
|
13'
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Шахтер
|
26.05.1998
|
Нива Т (д)
|
12', 23', 25'
|
5:0
|
13'
|
Мацей КОВАЛЬЧИК
|
Арсенал
|
09.11.2002
|
Металлург З (г)
|
40', 50', 53'
|
5:0
|
13'
|
МАТЕУС
|
Днепр
|
15.04.2014
|
Волынь (д)
|
57', 66', 70'
|
5:1
|
15'
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
06.04.2003
|
Днепр (д)
|
21', 31', 36'
|
3:2
|
15'
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Мариуполь
|
03.04.2021
|
Ингулец (д)
|
45+3', 46', 60'
|
4:3
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