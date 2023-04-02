Виталий ПОНОМАРЕВ: «Хотели сыграть с Зарей в агрессивный футбол»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение львовян в матче против «Зари» (0:3).

«Сложная игра получилась. Мы готовились к такому матчу, ведь противостояли очень серьезному сопернику, одной из лучших команд в нашем чемпионате. Однако мы хотели с ней сыграть в агрессивный футбол, не действовать на поле вторым номером. Не все получалось. Но мы уже использовали то, что нарабатывали в последние недели. Конечно, было много ошибок, и именно необязательные ошибки в обороне привели к пропущенным голам.

Понятно, что мы хотели добиться положительного результата. В этот раз, к сожалению, не вышло. Будем двигаться дальше, упорно работать, исправлять свои ошибки.

Если бы было больше времени на работу с командой после назначения главным тренером, то все равно не думаю, что мы выбрали бы какой-то другой план на игру. Конечно, некоторые ошибки бы забрали… Но вообще – после матча всегда легче говорить, чем до начала игры. До матча спрогнозировать все на 100 процентов невозможно».