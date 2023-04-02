Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:05
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Шепелев сыграл 200-й матч за Динамо
25-летний хавбек вошел в «Клуб 200»
02 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:05
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Поединок со «Львовом» (2:0) стал 200-м для 25-летнего полузащитника Владимира Шепелева в рядах «Динамо».
132 матча он провел за бело-синих в чемпионатах Украины, 52 - в еврокубках, 13 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. Чтобы войти в динамовский «Клуб 200» Шепелеву понадобилось 6 лет 36 дней, начиная с дебюта, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевой игре киевлян с «Зарей» (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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