Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шепелев сыграл 200-й матч за Динамо
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:05
120
0

Шепелев сыграл 200-й матч за Динамо

25-летний хавбек вошел в «Клуб 200»

02 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 02 апреля 2023, 19:05
120
0
Шепелев сыграл 200-й матч за Динамо
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Поединок со «Львовом» (2:0) стал 200-м для 25-летнего полузащитника Владимира Шепелева в рядах «Динамо».

132 матча он провел за бело-синих в чемпионатах Украины, 52 - в еврокубках, 13 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. Чтобы войти в динамовский «Клуб 200» Шепелеву понадобилось 6 лет 36 дней, начиная с дебюта, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевой игре киевлян с «Зарей» (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Команды Мирчи Луческу забили 950-й мяч в УПЛ
Довбик стал автором самого скоростного гостевого хет-трика в истории УПЛ
Мирча Луческу провел 100-й матч во главе Динамо
Владимир Шепелев Динамо Киев цифры и факты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я должен быть тут. Считаю, что это необходимо»
Футбол | 02 апреля 2023, 17:10 3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я должен быть тут. Считаю, что это необходимо»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я должен быть тут. Считаю, что это необходимо»

Румынский специалист не собирается покидать «Динамо»

Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Футбол | 02 апреля 2023, 06:27 0
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси

Главные новости за 1 апреля на Sport.ua

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Бокс | 02.04.2023, 00:05
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Футбол | 02.04.2023, 17:28
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Бокс | 02.04.2023, 01:25
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Джошуа вернулся! Британец по очкам победил американца Франклина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
31.03.2023, 21:23 4
Другие виды
ВИДЕО. Джошуа и Франклин провели взвешивание: Энтони набрал вес после Усика
ВИДЕО. Джошуа и Франклин провели взвешивание: Энтони набрал вес после Усика
31.03.2023, 16:09 1
Бокс
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
02.04.2023, 08:23 6
Бокс
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
Львов не бессмертный. Динамо одержало победу над кандидатом на вылет
Львов не бессмертный. Динамо одержало победу над кандидатом на вылет
02.04.2023, 14:56 13
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
02.04.2023, 06:35 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности