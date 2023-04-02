Шепелев сыграл 200-й матч за Динамо

Поединок со «Львовом» (2:0) стал 200-м для 25-летнего полузащитника Владимира Шепелева в рядах «Динамо».

132 матча он провел за бело-синих в чемпионатах Украины, 52 - в еврокубках, 13 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины. Чтобы войти в динамовский «Клуб 200» Шепелеву понадобилось 6 лет 36 дней, начиная с дебюта, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевой игре киевлян с «Зарей» (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ