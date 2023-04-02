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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 18:53 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:59
299
0

Металлист не реализовал пенальти в УПЛ впервые с апреля 2012 года

Пенальтийская серия желто-синих составила 20 голевых ударов с «точки» подряд

02 апреля 2023, 18:53 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:59
299
0
Металлист не реализовал пенальти в УПЛ впервые с апреля 2012 года
ФК Металист

В матче с «Колосом» (0:0) завершилась рекордная пенальтийская серия «Металлиста» в чемпионатах Украины, которая составила 20 голевых ударов с «точки» подряд.

Последний раз желто-синие не реализовывали одиннадцатиметровый ровно 11 лет назад - 1 апреля 2012 года, когда в домашнем матче харьковчан с «Кривбассом» Марко Девич отправил мяч выше ворот. К слову, в истории УПЛ более продолжительные пенальтийские серии имели только «Динамо» и «Арсенал».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Клуб

Кто забивал

Серия

Период

1.

Динамо

Цыганков (11), Ярмоленко (7), Гусев (5),

28

19.07.2015 - 06.10.2019

Жуниор Мораес (2), Беседин (2), Буяльский

2.

Арсенал

Закарлюка (7), Мизин (5), Жоземар (4),

25

29.10.2004 - 27.08.2011

Е. Селезнев (3), Шацких (3), Мазилу (2),

И. Костюк

3.

Металлист

Шавьер (8), Приемов (3), Кристальдо (2),

20

18.08.2012 - 05.11.2022

Жажа (2), Марлос, Каяду, Болбат, Коркишко,

Подлепенец

4.

Таврия

Гигиадзе (15), Эдмар (2), Пырву

18

21.04.2001 - 25.09.2004

5.

Днепр

Беженар (7), Скрипник (4), Багмут (2),

15

08.10.1993 - 17.06.1996

Похлебаев, Эмерсон

Шахтер

Алекс (6), Срна (5), Луис Адриану (2),

15

19.10.2013 - 08.05.2016

Марлос (2)

Днепр

Калинич (4), Е. Селезнев (3), Матеус (2),

15*

05.04.2014 - 30.04.2017

Близниченко (2), Безус, Зозуля, Ротань,

Чеберко

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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