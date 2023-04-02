Металлист не реализовал пенальти в УПЛ впервые с апреля 2012 года
Пенальтийская серия желто-синих составила 20 голевых ударов с «точки» подряд
В матче с «Колосом» (0:0) завершилась рекордная пенальтийская серия «Металлиста» в чемпионатах Украины, которая составила 20 голевых ударов с «точки» подряд.
Последний раз желто-синие не реализовывали одиннадцатиметровый ровно 11 лет назад - 1 апреля 2012 года, когда в домашнем матче харьковчан с «Кривбассом» Марко Девич отправил мяч выше ворот. К слову, в истории УПЛ более продолжительные пенальтийские серии имели только «Динамо» и «Арсенал».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины
|
|
Клуб
|
Кто забивал
|
Серия
|
Период
|
1.
|
Динамо
|
Цыганков (11), Ярмоленко (7), Гусев (5),
|
28
|
19.07.2015 - 06.10.2019
|
|
|
Жуниор Мораес (2), Беседин (2), Буяльский
|
|
|
2.
|
Арсенал
|
Закарлюка (7), Мизин (5), Жоземар (4),
|
25
|
29.10.2004 - 27.08.2011
|
|
|
Е. Селезнев (3), Шацких (3), Мазилу (2),
|
|
|
|
|
И. Костюк
|
|
|
3.
|
Металлист
|
Шавьер (8), Приемов (3), Кристальдо (2),
|
20
|
18.08.2012 - 05.11.2022
|
|
|
Жажа (2), Марлос, Каяду, Болбат, Коркишко,
|
|
|
|
|
Подлепенец
|
|
|
4.
|
Таврия
|
Гигиадзе (15), Эдмар (2), Пырву
|
18
|
21.04.2001 - 25.09.2004
|
5.
|
Днепр
|
Беженар (7), Скрипник (4), Багмут (2),
|
15
|
08.10.1993 - 17.06.1996
|
|
|
Похлебаев, Эмерсон
|
|
|
|
Шахтер
|
Алекс (6), Срна (5), Луис Адриану (2),
|
15
|
19.10.2013 - 08.05.2016
|
|
|
Марлос (2)
|
|
|
|
Днепр
|
Калинич (4), Е. Селезнев (3), Матеус (2),
|
15*
|
05.04.2014 - 30.04.2017
|
|
|
Близниченко (2), Безус, Зозуля, Ротань,
|
|
|
|
|
Чеберко
|
|
* серия не закончена.
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