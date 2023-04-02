Металлист не реализовал пенальти в УПЛ впервые с апреля 2012 года

В матче с «Колосом» (0:0) завершилась рекордная пенальтийская серия «Металлиста» в чемпионатах Украины, которая составила 20 голевых ударов с «точки» подряд.

Последний раз желто-синие не реализовывали одиннадцатиметровый ровно 11 лет назад - 1 апреля 2012 года, когда в домашнем матче харьковчан с «Кривбассом» Марко Девич отправил мяч выше ворот. К слову, в истории УПЛ более продолжительные пенальтийские серии имели только «Динамо» и «Арсенал».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Клуб Кто забивал Серия Период 1. Динамо Цыганков (11), Ярмоленко (7), Гусев (5), 28 19.07.2015 - 06.10.2019 Жуниор Мораес (2), Беседин (2), Буяльский 2. Арсенал Закарлюка (7), Мизин (5), Жоземар (4), 25 29.10.2004 - 27.08.2011 Е. Селезнев (3), Шацких (3), Мазилу (2), И. Костюк 3. Металлист Шавьер (8), Приемов (3), Кристальдо (2), 20 18.08.2012 - 05.11.2022 Жажа (2), Марлос, Каяду, Болбат, Коркишко, Подлепенец 4. Таврия Гигиадзе (15), Эдмар (2), Пырву 18 21.04.2001 - 25.09.2004 5. Днепр Беженар (7), Скрипник (4), Багмут (2), 15 08.10.1993 - 17.06.1996 Похлебаев, Эмерсон Шахтер Алекс (6), Срна (5), Луис Адриану (2), 15 19.10.2013 - 08.05.2016 Марлос (2) Днепр Калинич (4), Е. Селезнев (3), Матеус (2), 15* 05.04.2014 - 30.04.2017 Близниченко (2), Безус, Зозуля, Ротань, Чеберко

* серия не закончена.