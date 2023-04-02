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  4. Коваленко отыграл тайм, Специя держится над зоной вылета
Италия
02 апреля 2023, 18:05 |
96
1

Коваленко отыграл тайм, Специя держится над зоной вылета

Украинец вышел в основном составе

02 апреля 2023, 18:05 |
96
1
Коваленко отыграл тайм, Специя держится над зоной вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

Специя в матче чемпионата Италии сыграла вничью 1:1 с Салернитаной, продолжая борьбу за выживание. Украинский хавбек Виктор Коваленко впервые за долгое время вышел в основе, но был заменен в перерыве.

Специя набрала 25 очков и находится на 17-й позиции в шести пунктах от зоны вылета.

Среди других результатов отметим победу Лацио. После вчерашнего поражения Интера римская команда вышла на уверенное 2-е место, опережая миланцев на 5 пунктов.

Чемпионат Италии. 28-й тур

Специя - Салернитана 1:1
Голы: Шомуродов, 70 - Кальдара, 43 (в свои ворота)

Монца - Лацио 0:2
Голы: Педро, 13, Милинкович-Савич, 56

Болонья - Удинезе 3:0
Голы: Пош, 3, Моро, 12, Барроу, 49

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Специя Виктор Коваленко Лацио Салернитана Монца Болонья чемпионат Италии по футболу Удинезе
Источник Sport.ua
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Міш Міш
майбутне чмудрика....бидло мекеєвське і йому прогнозувало ЗМ ))
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