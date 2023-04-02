Коваленко отыграл тайм, Специя держится над зоной вылета
Украинец вышел в основном составе
Специя в матче чемпионата Италии сыграла вничью 1:1 с Салернитаной, продолжая борьбу за выживание. Украинский хавбек Виктор Коваленко впервые за долгое время вышел в основе, но был заменен в перерыве.
Специя набрала 25 очков и находится на 17-й позиции в шести пунктах от зоны вылета.
Среди других результатов отметим победу Лацио. После вчерашнего поражения Интера римская команда вышла на уверенное 2-е место, опережая миланцев на 5 пунктов.
Чемпионат Италии. 28-й тур
Специя - Салернитана 1:1
Голы: Шомуродов, 70 - Кальдара, 43 (в свои ворота)
Монца - Лацио 0:2
Голы: Педро, 13, Милинкович-Савич, 56
Болонья - Удинезе 3:0
Голы: Пош, 3, Моро, 12, Барроу, 49
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