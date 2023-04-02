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  4. ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 17:28 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:07
2688
7

ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»

Наставник «Металлиста 1925» – о поражении от «Днепра-1»

02 апреля 2023, 17:28 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:07
2688
7
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Была хорошая игра до 71-й минуты, после пропущенного гола она пошла совсем иначе. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Как я говорил раньше, игра нам удалась в первые 70 минут... Мы придерживались нашего плана на игру, рассчитывали сыграть на контратаках, имели несколько хороших моментов, когда мы должны были забивать.

– Чего сегодня не хватило, чтобы получить положительный результат?
– Я ребятами доволен, они вышли одним целым и продемонстрировали, что у нас есть будущее, и мы строим команду на перспективу. Что касается самоотдачи, у меня претензий нет. Надо работать над реализацией, свои моменты нужно забивать.

– Не часто ли можно увидеть, когда в одной игре арбитр ставит два пенальти в ворота одной команды?
– Я понимаю, к чему этот вопрос. Не буду акцентировать внимание на действиях арбитра, я давно в Украине и все прекрасно понимаю. Не хочу об этом говорить.

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Эдмар Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 7
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avk2307
Так  та наче обидва по ділу пенальті.
А от чого так з Шахтарем не грали у Едмара не спитали
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+7
ALKOSruLKA
Що ти розумієш, клоун? ...не команда, а колгосп. Гри нема, а винні судді.
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+2
Dmytro Dmytro
Та ти що! Мкг? В знаєш,що вас судді тягнули?))) Кл0ун!!!
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+1
aleks8-48
Пусть Эдмар благодарит судью, что тот не удалил его вратаря за фол посленей надежды. Одиннадцатиметровых судья ставит столько, сколько было нарушений в штрафной, здесь не может быть лимита
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0
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u6464u
молодчінка Едмар , про суддівство всі прекрасно все знають і говорить  про це марно .
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-4
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