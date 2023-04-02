ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

– Была хорошая игра до 71-й минуты, после пропущенного гола она пошла совсем иначе. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Как я говорил раньше, игра нам удалась в первые 70 минут... Мы придерживались нашего плана на игру, рассчитывали сыграть на контратаках, имели несколько хороших моментов, когда мы должны были забивать.

– Чего сегодня не хватило, чтобы получить положительный результат?

– Я ребятами доволен, они вышли одним целым и продемонстрировали, что у нас есть будущее, и мы строим команду на перспективу. Что касается самоотдачи, у меня претензий нет. Надо работать над реализацией, свои моменты нужно забивать.

– Не часто ли можно увидеть, когда в одной игре арбитр ставит два пенальти в ворота одной команды?

– Я понимаю, к чему этот вопрос. Не буду акцентировать внимание на действиях арбитра, я давно в Украине и все прекрасно понимаю. Не хочу об этом говорить.