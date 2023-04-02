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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 17:16 |
3159
3

Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание

Битва за чемпионство в самом разгаре

02 апреля 2023, 17:16 |
3159
3
Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
ФК Шахтер

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Украины, по итогам которого «Шахтер» потерял два очка, сыграв вничью с «Черноморцем», а вот остальные лидеры добыли победы.

«Днепр-1» разгромил «Металлист 1925», «Заря» обыграла «Рух», а «Динамо» справилось с ФК «Львов». В итоге «Шахтер» остается лидером с 43 очками, но «Днепр-1» и «Заря» отстают на 1 и 3 пункта соответственно.

«Динамо» идет 4-м с 36 пунктами. При этом «Шахтер» и «Днепр» имеют по матчу в запасе.

Что касается гонки бомбардиров, то в отрыв уходит Артем Довбик. Форвард «Днепра-1» оформил хет-трик и добрался до отметки в 15 голов в сезоне УПЛ.

У Виталия Буяльского, который отбывает трехматчевую дисквалификацию, на четыре гола меньше.

19-й тур

Минай - Ингулец 1:2

Металлист - Колос 0:0

Верес - Кривбасс 1:2

Александрия - Ворскла 3:0

Львов - Динамо 0:2

Металлист 1925 - Днепр-1 0:3

Черноморец - Шахтер 2:2

Заря - Рух 3:0

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sher15
Надо этих ватников выгнать вообще с Украины .Топили всю жизнь за своих хозяев рыгов так пусть едут играют в Россию .и Пашу Мерседеса пусть забирают 
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+2
Міш Міш
шюхтьор - лідОр 
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-1
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