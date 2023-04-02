Таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Днепр-1, Заря и Динамо сократили отставание
Битва за чемпионство в самом разгаре
Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Украины, по итогам которого «Шахтер» потерял два очка, сыграв вничью с «Черноморцем», а вот остальные лидеры добыли победы.
«Днепр-1» разгромил «Металлист 1925», «Заря» обыграла «Рух», а «Динамо» справилось с ФК «Львов». В итоге «Шахтер» остается лидером с 43 очками, но «Днепр-1» и «Заря» отстают на 1 и 3 пункта соответственно.
«Динамо» идет 4-м с 36 пунктами. При этом «Шахтер» и «Днепр» имеют по матчу в запасе.
Что касается гонки бомбардиров, то в отрыв уходит Артем Довбик. Форвард «Днепра-1» оформил хет-трик и добрался до отметки в 15 голов в сезоне УПЛ.
У Виталия Буяльского, который отбывает трехматчевую дисквалификацию, на четыре гола меньше.
19-й тур
Минай - Ингулец 1:2
Металлист - Колос 0:0
Верес - Кривбасс 1:2
Александрия - Ворскла 3:0
Львов - Динамо 0:2
Металлист 1925 - Днепр-1 0:3
Черноморец - Шахтер 2:2
Заря - Рух 3:0
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