Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 14:36 |
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ВИДЕО. Ванат после домашней заготовки вывел Динамо вперед в игре со Львовом
Владислав отличился на 52-й минуте
02 апреля 2023, 14:36 |
2033
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В воскресенье, 2 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит во Львове на стадионе «СКИФ».
На 52-й минуте матча киевляне заработали штрафной удар. Прямого удара не последовало: Владимир Шепелев скинул на Владислава Ваната, который мощным ударом с левой ноги отправил мяч в правый нижний угол ворот.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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