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  4. ВИДЕО. Ванат после домашней заготовки вывел Динамо вперед в игре со Львовом
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 14:36 |
2033
0

ВИДЕО. Ванат после домашней заготовки вывел Динамо вперед в игре со Львовом

Владислав отличился на 52-й минуте

02 апреля 2023, 14:36 |
2033
0
ВИДЕО. Ванат после домашней заготовки вывел Динамо вперед в игре со Львовом
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В воскресенье, 2 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Львове на стадионе «СКИФ».

На 52-й минуте матча киевляне заработали штрафной удар. Прямого удара не последовало: Владимир Шепелев скинул на Владислава Ваната, который мощным ударом с левой ноги отправил мяч в правый нижний угол ворот.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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