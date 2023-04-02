Черноморец – Шахтер. Траоре и Гочолеишвили выйдут в основе

Сегодня, 2 апреля «Шахтер» в матче 19-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Черноморцем». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузик, Хадида, Алефиренко, Бадибанга

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Гочолеишвили, Траоре