Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 14:23 |
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Черноморец – Шахтер. Траоре и Гочолеишвили выйдут в основе
Стали известны составы команд
02 апреля 2023, 14:23 |
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Сегодня, 2 апреля «Шахтер» в матче 19-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Черноморцем». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузик, Хадида, Алефиренко, Бадибанга
«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Гочолеишвили, Траоре
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