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  4. Черноморец – Шахтер. Траоре и Гочолеишвили выйдут в основе
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 14:23 |
458
0

Черноморец – Шахтер. Траоре и Гочолеишвили выйдут в основе

Стали известны составы команд

02 апреля 2023, 14:23 |
458
0
Черноморец – Шахтер. Траоре и Гочолеишвили выйдут в основе
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 2 апреля «Шахтер» в матче 19-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Черноморцем». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузик, Хадида, Алефиренко, Бадибанга

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Гочолеишвили, Траоре

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Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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