Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 13:28 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:32
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Металлист 1925 – Днепр-1. Пеглоу и Бланко выйдут в основе, Довбик в запасе
Стали известны составы команд
02 апреля 2023, 13:28 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:32
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Сегодня, 2 апреля, «Металлист 1925» в матче 19-го тура УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Вачиберадзе, Мартынюк, Русин, Габелок, Ременюк, Бычек
«Днепр-1»: Рыбак, Сарапий, Гомес, Каплиенко, Е. Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Бланко, Гуцуляк, Пеглоу
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