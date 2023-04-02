Металлист 1925 – Днепр-1. Пеглоу и Бланко выйдут в основе, Довбик в запасе

Сегодня, 2 апреля, «Металлист 1925» в матче 19-го тура УПЛ примет «Днепр-1». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Вачиберадзе, Мартынюк, Русин, Габелок, Ременюк, Бычек

«Днепр-1»: Рыбак, Сарапий, Гомес, Каплиенко, Е. Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Бланко, Гуцуляк, Пеглоу