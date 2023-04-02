Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенито и Царенко – в основе Динамо на матч со Львовом
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 12:13 |
2943
0

Бенито и Царенко – в основе Динамо на матч со Львовом

Стали известны составы команд

02 апреля 2023, 12:13 |
2943
0
Бенито и Царенко – в основе Динамо на матч со Львовом

Сегодня, 2 апреля «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ на выезде сыграет со «Львовом». Начало матча – в 13:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Сасовский, Грисьо, Антонио, Мильченко, Богунов, Бугай, Беляев, Эсеола

«Динамо» Киев: Нещерет, Попов, Дячук, Караваев, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Царенко, Бенито, Ванат

По теме:
Металлист 1925 – Днепр-1. Пеглоу и Бланко выйдут в основе, Довбик в запасе
Львов – Динамо Киев – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Днепр-1
Динамо Киев Львов Львов - Динамо Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео
Футбол | 02 апреля 2023, 05:55 0
Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео
Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ

Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Футбол | 01 апреля 2023, 20:55 29
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента

Михаил мог стать героем встречи, но не хватило хладнокровия

Аргентинский клуб нацелился на подписание Месси
Футбол | 02.04.2023, 08:41
Аргентинский клуб нацелился на подписание Месси
Аргентинский клуб нацелился на подписание Месси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Футбол | 02.04.2023, 06:27
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Бокс | 02.04.2023, 00:05
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
01.04.2023, 16:57 12
Футбол
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха
31.03.2023, 12:15 12
Футбол
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
31.03.2023, 21:23 4
Другие виды
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
31.03.2023, 14:10
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
02.04.2023, 05:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности