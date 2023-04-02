Бенито и Царенко – в основе Динамо на матч со Львовом

Сегодня, 2 апреля «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ на выезде сыграет со «Львовом». Начало матча – в 13:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Сасовский, Грисьо, Антонио, Мильченко, Богунов, Бугай, Беляев, Эсеола

«Динамо» Киев: Нещерет, Попов, Дячук, Караваев, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Царенко, Бенито, Ванат