Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 12:13 |
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Бенито и Царенко – в основе Динамо на матч со Львовом
Стали известны составы команд
02 апреля 2023, 12:13 |
2943
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Сегодня, 2 апреля «Динамо» Киев в матче 19-го тура УПЛ на выезде сыграет со «Львовом». Начало матча – в 13:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Сасовский, Грисьо, Антонио, Мильченко, Богунов, Бугай, Беляев, Эсеола
«Динамо» Киев: Нещерет, Попов, Дячук, Караваев, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Царенко, Бенито, Ванат
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