Два итальянских топ-клуба нацелились на Де Хеа

«Рома» и «Ювентус» заинтересованы в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Первое предложение по новому соглашению 32-летний испанец отклонил. Несмотря на это, именно продление контракта с «Манчестер Юнайтед» является приоритетом Де Хеа.

Кроме «Ромы» и «Ювентуса», интерес к испанскому голкиперу также проявляеет «ПСЖ», однако в Париже Де Хеа никто не гарантирует места в основе.