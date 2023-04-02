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  4. Два итальянских топ-клуба нацелились на Де Хеа
Испания
02 апреля 2023, 11:20 |
356
2

Два итальянских топ-клуба нацелились на Де Хеа

Вратарь оказался в сфере интересов «Ювентуса» и «Ромы»

02 апреля 2023, 11:20 |
356
2
Два итальянских топ-клуба нацелились на Де Хеа
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

«Рома» и «Ювентус» заинтересованы в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Первое предложение по новому соглашению 32-летний испанец отклонил. Несмотря на это, именно продление контракта с «Манчестер Юнайтед» является приоритетом Де Хеа.

Кроме «Ромы» и «Ювентуса», интерес к испанскому голкиперу также проявляеет «ПСЖ», однако в Париже Де Хеа никто не гарантирует места в основе.

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Рома Рим Ювентус Давид Де Хеа
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Сильний голкіпер, якщо не продовжить контракт, то комусь пощастить. Скоріше всього, -  це буде Юве. В ПСЖ грає Донарумма (молодий і один з найкращих в світі), Рома не потягне зарплату, а в Наполі і Мілані й без нього все добре.
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