Ян ЗОММЕР: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку»

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер после победы 4:2 над «Боруссией» Дортмунд вспомнил предыдущего главного тренера команды Юлиана Нагельсманна:

«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку – совсем нет. Юлиан тоже имеет свое участие в победе над Дортмундом. Это ведь не так, что все, что было раньше, теперь стерто».

Для нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля матч против «Боруссии» Дортмунд был дебютным в мюнхенском клубе.