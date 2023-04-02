Германия02 апреля 2023, 10:46 | Обновлено 02 апреля 2023, 10:48
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Ян ЗОММЕР: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку»
Голкипер «Баварии» вспомнил предыдущего тренера команды
02 апреля 2023, 10:46 | Обновлено 02 апреля 2023, 10:48
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Голкипер «Баварии» Ян Зоммер после победы 4:2 над «Боруссией» Дортмунд вспомнил предыдущего главного тренера команды Юлиана Нагельсманна:
«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку – совсем нет. Юлиан тоже имеет свое участие в победе над Дортмундом. Это ведь не так, что все, что было раньше, теперь стерто».
Для нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля матч против «Боруссии» Дортмунд был дебютным в мюнхенском клубе.
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