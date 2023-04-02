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  4. Ян ЗОММЕР: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку»
Германия
02 апреля 2023, 10:46 | Обновлено 02 апреля 2023, 10:48
507
0

Ян ЗОММЕР: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку»

Голкипер «Баварии» вспомнил предыдущего тренера команды

02 апреля 2023, 10:46 | Обновлено 02 апреля 2023, 10:48
507
0
Ян ЗОММЕР: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку»
ФК Бавария. Ян Зоммер

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер после победы 4:2 над «Боруссией» Дортмунд вспомнил предыдущего главного тренера команды Юлиана Нагельсманна:

«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку – совсем нет. Юлиан тоже имеет свое участие в победе над Дортмундом. Это ведь не так, что все, что было раньше, теперь стерто».

Для нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля матч против «Боруссии» Дортмунд был дебютным в мюнхенском клубе.

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Ян Зоммер Бавария Юлиан Нагельсманн Бавария - Боруссия Д
Источник Twitter
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