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  4. Павар посвятил победу над Боруссией Дортмунд Нагельсманну
Германия
02 апреля 2023, 09:25 |
437
0

Павар посвятил победу над Боруссией Дортмунд Нагельсманну

Защитник «Баварии» не забыл о бывшем наставнике команды

02 апреля 2023, 09:25 |
437
0
Павар посвятил победу над Боруссией Дортмунд Нагельсманну
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Вчера «Бавария» в дебютном матче Томаса Тухеля на посту главного тренера команды обыграла «Боруссию» Дортмунд 4:2. Несмотря на это, защитник команды Бенжамен Павар посвятил эту победу предыдущему тренеру команды, Юлиану Нагельсманну:

«Мы были очень удивлены увольнением Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу им.

Но это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Мы должны двигаться дальше и продолжать в том же духе, что и сегодня».

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Бавария Бенжамен Павар Юлиан Нагельсманн Бавария - Боруссия Д
Источник Bayern & Germany
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