Павар посвятил победу над Боруссией Дортмунд Нагельсманну

Вчера «Бавария» в дебютном матче Томаса Тухеля на посту главного тренера команды обыграла «Боруссию» Дортмунд 4:2. Несмотря на это, защитник команды Бенжамен Павар посвятил эту победу предыдущему тренеру команды, Юлиану Нагельсманну:

«Мы были очень удивлены увольнением Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу им.

Но это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Мы должны двигаться дальше и продолжать в том же духе, что и сегодня».