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  4. ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик не виноват, что за него столько заплатили»
Англия
02 апреля 2023, 08:57 |
229
1

ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик не виноват, что за него столько заплатили»

Экс-форвард «Челси» – об украинском вингере

02 апреля 2023, 08:57 |
229
1
ХАССЕЛБАЙНК: «Мудрик не виноват, что за него столько заплатили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк прокомментировал неудачный матч Михаила Мудрика против «Астон Виллы» (поражение 0:2):

«Ему нужно время. Он не реализовал очень хороший шанс, это правда. Но только из-за того, что за него заплатили 88 миллионов, это не значит, что он уже сформированный игрок. Это не означает, что он будет забивать всегда. Он плохо пробил, но Мудрик должен иметь право на ошибку, чтобы продолжать развиваться и начинать заново.

Мудрик не виноват, что за него столько заплатили. Так решил клуб. Он не реализовал этот момент, и должен был пробить лучше. Видно, что Мудрик – это фланговый футболист, он не привык оказываться в таких голевых ситуациях. Поэтому ему нужно почаще в них оказываться, чтобы работать над этим аспектом своей игры и чувствовать себя комфортнее.

Мудрику нужно дать время, он молодой игрок. Только время покажет, оправдана ли была его трансферная цена. У Мудрика есть потенциал, ему нужно работать над такими моментами».

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Джимми Флойд Хасселбайнк Михаил Мудрик Челси Челси - Астон Вилла
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Sher15
Жадные донецкие сильно хотели больших денег и поняли что можно на Мудрике неплохо подзаработать.Но к сожалению.парень молодой и ещё психологичкски не готов играть на таком уровне .Ему идеально нужно было после Украины поиграть в Бельгии потом повыше возможно в Португалии и тогда уже переходить в Англию.
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