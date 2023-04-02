Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «1:4 от Ман Сити? Мне нечего сказать игрокам»
Англия
02 апреля 2023, 08:25 | Обновлено 02 апреля 2023, 08:26
237
1

Юрген КЛОПП: «1:4 от Ман Сити? Мне нечего сказать игрокам»

Тренер «Ливерпуля» – о поражении от «Манчестер Сити»

02 апреля 2023, 08:25 | Обновлено 02 апреля 2023, 08:26
237
1
Юрген КЛОПП: «1:4 от Ман Сити? Мне нечего сказать игрокам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение 1:4 от «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ:

«Завтра мы оценим игру. Парням я сказал, что сегодня мне нечего им сказать. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать. Завтра мы все обсудим, сегодня же говорить не о чем.

Мы должны играть лучше, нам нужна стабильность. Здорово, когда ты хорошо себя чувствуешь и выступаешь хорошо. Играть не очень хорошо и чувствовать себя не на 100% в АПЛ недопустимо, но именно это и происходит».

По теме:
Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео
ФОТО. Рад за брата. Зинченко выложил пост после победы Арсенала над Лидсом
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Liverpool Echo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Бокс | 01 апреля 2023, 10:20 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»

Британец – о вероятной встрече в ринге Усика и Тайсона Фьюри

МОК осудил решение правительства Украины
Олимпийские игры | 01 апреля 2023, 12:50 5
МОК осудил решение правительства Украины
МОК осудил решение правительства Украины

Ведомство Томаса Баха выступило с критикой

Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами
Футбол | 02.04.2023, 04:40
Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами
Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами
Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами
Теннис | 01.04.2023, 23:53
Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами
Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Бокс | 02.04.2023, 00:05
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sher15
А что он скажет игрокам если все видели что Мансити это другой уровень .Он же не скажет игрокам вы лузеры 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал с Зинченко обыграл Лидс, Жезус забил впервые за полгода
Арсенал с Зинченко обыграл Лидс, Жезус забил впервые за полгода
01.04.2023, 18:55 5
Футбол
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
31.03.2023, 12:35 7
Теннис
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 1
Бокс
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
31.03.2023, 22:42 12
Футбол
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
01.04.2023, 23:25 3
Бокс
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
31.03.2023, 16:32 4
Футбол
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
31.03.2023, 19:45 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности