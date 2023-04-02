Англия02 апреля 2023, 08:25 | Обновлено 02 апреля 2023, 08:26
237
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Юрген КЛОПП: «1:4 от Ман Сити? Мне нечего сказать игрокам»
Тренер «Ливерпуля» – о поражении от «Манчестер Сити»
02 апреля 2023, 08:25 | Обновлено 02 апреля 2023, 08:26
237
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение 1:4 от «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ:
«Завтра мы оценим игру. Парням я сказал, что сегодня мне нечего им сказать. Все очевидно. Каждый должен сам все обдумать. Завтра мы все обсудим, сегодня же говорить не о чем.
Мы должны играть лучше, нам нужна стабильность. Здорово, когда ты хорошо себя чувствуешь и выступаешь хорошо. Играть не очень хорошо и чувствовать себя не на 100% в АПЛ недопустимо, но именно это и происходит».
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Комментарии 1
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А что он скажет игрокам если все видели что Мансити это другой уровень .Он же не скажет игрокам вы лузеры
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