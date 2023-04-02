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Чемпионат Украины
Заря
02.04.2023 15:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 05:41 |
40
0

Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 2 апреля в 15:00 по Киеву

02 апреля 2023, 05:41 |
40
0
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Заря» и «Рух».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Матч можно будет посмотреть YouTube-канале Football Hub.

Луганская «Заря» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 3-е место. Она имеет 37 очков после 18 матчей. В активе у команды 11 побед и 4 ничьи, в пассиве – 3 поражения. Львовский «Рух» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 14 позиции. У него 17 очков после 17 матчей. В 4 матчах «желто-черные» победили, 5 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

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Источник Sport.ua
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