В воскресенье, 2 апреля, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Заря» и «Рух».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Матч можно будет посмотреть YouTube-канале Football Hub.