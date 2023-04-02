Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:27
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Рух
Поединок состоится 2 апреля в 15:00 по Киеву
02 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:27
61
0
В воскресенье, 2 апреля, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Заря» и «Рух».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Матч можно будет посмотреть YouTube-канале Football Hub.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 01 апреля 2023, 11:01 0
ВСУ успешно сокращают ряды оккупантов
Бокс | 01 апреля 2023, 10:20 1
Британец – о вероятной встрече в ринге Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 01.04.2023, 23:25
Футбол | 01.04.2023, 21:53
Футбол | 02.04.2023, 04:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.03.2023, 21:23 4
31.03.2023, 14:10
31.03.2023, 11:17 26
01.04.2023, 18:55 5
31.03.2023, 05:42 19
31.03.2023, 19:45 7
31.03.2023, 15:11 7
31.03.2023, 22:42 12