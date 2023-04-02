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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:27
61
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Рух

Поединок состоится 2 апреля в 15:00 по Киеву

02 апреля 2023, 05:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 05:27
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Рух
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Заря» и «Рух».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Матч можно будет посмотреть YouTube-канале Football Hub.

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Источник Sport.ua
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