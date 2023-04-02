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  4. ВИДЕО. Как Квитова впервые выиграла Майами, в финале обыграв Рыбакину
WTA
02 апреля 2023, 02:08 |
198
0

ВИДЕО. Как Квитова впервые выиграла Майами, в финале обыграв Рыбакину

Петра в двух сетах переиграла представительницу Казахстана, матч длился 1 час и 42 минуты

02 апреля 2023, 02:08 |
198
0
ВИДЕО. Как Квитова впервые выиграла Майами, в финале обыграв Рыбакину
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

В субботу, 1 апреля, состоялся финальный матч хардового турнира серии WTA 1000 в Майами между Петрой Квитовой (Чехия, WTA 12) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 12). Поединок завершился со счетом 7:6 (16:14), 6:2 в пользу представительницы Чехии.

Квитова впервые с 2018 года выиграла турнир такой категории. После титула в Мадриде было три поражения в финалах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022). Всего это 9-й титул Петры на тысячниках, больше только у Виктории Азаренко (10) и Серены Уильямс (13).

Квитова также впервые выиграла турнир в Майами.

С новой недели Квитова впервые с сентября 2021 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.

WTA 1000 Майами. Хард. Финал

Петра Квитова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:6 (16:14), 6:2

Лучшие моменты матча:

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Петра Квитова Елена Рыбакина WTA Майами видео
Источник Sport.ua
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