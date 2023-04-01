Виктор СКРИПНИК: «У нас есть неделя, чтобы дышать спокойно»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился эмоциями после поражения от «Александрии» (0:3).

«Мы пропустили ненужные голы. По-моему, они были слишком легкие, потом команда играет уже от счета. Во втором тайме мы пытались [изменить ход игры], больше владели мячом, инициативой. Но когда ты не забиваешь, это не влияет [на результат]. В общем, все закономерно, проиграли по делу.

Следующий матч играем в пятницу, будем настаивать, чтобы мы обязательно выиграли. Уже смотрим не наверх, а вниз. Мы в таком кадровом состоянии сейчас, что он не прибавляет нам настроения. Но есть неделя, чтобы дышать спокойно», – сказал Скрипник.