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  4. Виктор СКРИПНИК: «У нас есть неделя, чтобы дышать спокойно»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 22:35 |
691
2

Виктор СКРИПНИК: «У нас есть неделя, чтобы дышать спокойно»

Главный тренер «Ворсклы» признал, что поражение от «Александрии» было закономерным

01 апреля 2023, 22:35 |
691
2
Виктор СКРИПНИК: «У нас есть неделя, чтобы дышать спокойно»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился эмоциями после поражения от «Александрии» (0:3).

«Мы пропустили ненужные голы. По-моему, они были слишком легкие, потом команда играет уже от счета. Во втором тайме мы пытались [изменить ход игры], больше владели мячом, инициативой. Но когда ты не забиваешь, это не влияет [на результат]. В общем, все закономерно, проиграли по делу.

Следующий матч играем в пятницу, будем настаивать, чтобы мы обязательно выиграли. Уже смотрим не наверх, а вниз. Мы в таком кадровом состоянии сейчас, что он не прибавляет нам настроения. Но есть неделя, чтобы дышать спокойно», – сказал Скрипник.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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BekXan
Вітя тобі треба вийти.Притому бігом забрати лахи і вали.А керівництву клубу дати по шапці за Максимова і цього недотренера.Довбні.
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+3
nivavn
Відпочивайте, бо в п'ятницю на роботу...
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+1
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