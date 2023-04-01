WhoScored: Цыганков – один из худших в составе Жироны в игре с Эспаньйолом

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Украинский футболист Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Цыганков получил 6.3 балла, что является одним из худших показателей в составе «Жироны». За матч Виктор отдал 26 точных пасов (68,4%), дважды пробил мимо ворот, 1 раз успешно обыграл соперника, 1 раз сфолил, 1 раз вынес мяч и 1 раз заработал на себе фол.

Отметим, что лучшим игроком встречи является Арно Мартинес (7.8 баллов), который забил первый гол «бело-краснызх».