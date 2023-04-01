Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. WhoScored: Цыганков – один из худших в составе Жироны в игре с Эспаньйолом
Испания
01 апреля 2023, 18:13 |
2218
8

WhoScored: Цыганков – один из худших в составе Жироны в игре с Эспаньйолом

Виктор получил оценку в 6.3 балла

01 апреля 2023, 18:13 |
2218
8
WhoScored: Цыганков – один из худших в составе Жироны в игре с Эспаньйолом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Эспаньол». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Украинский футболист Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Цыганков получил 6.3 балла, что является одним из худших показателей в составе «Жироны». За матч Виктор отдал 26 точных пасов (68,4%), дважды пробил мимо ворот, 1 раз успешно обыграл соперника, 1 раз сфолил, 1 раз вынес мяч и 1 раз заработал на себе фол.

Отметим, что лучшим игроком встречи является Арно Мартинес (7.8 баллов), который забил первый гол «бело-краснызх».

По теме:
Жирона – Эспаньол – 2:1. Пенальти на 88-й, Цыганков провел весь матч. Видео
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона – Эспаньол. Цыганков – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Цыганков Жирона Жирона - Эспаньол Эспаньол WhoScored Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник WhoScored
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Бокс | 01 апреля 2023, 10:20 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»

Британец – о вероятной встрече в ринге Усика и Тайсона Фьюри

Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Бокс | 31 марта 2023, 20:10 2
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря

С Джермейном Франклином бой получится точно интересным

Байер на выезде крупно обыграл Шальке, Унион разобрался с Штутгартом
Футбол | 01.04.2023, 18:27
Байер на выезде крупно обыграл Шальке, Унион разобрался с Штутгартом
Байер на выезде крупно обыграл Шальке, Унион разобрался с Штутгартом
МОК осудил решение правительства Украины
Олимпийские игры | 01.04.2023, 12:50
МОК осудил решение правительства Украины
МОК осудил решение правительства Украины
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Футбол | 01.04.2023, 16:57
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Какой не сусветный бред.
Был боевой матч Витя один из лучших в составе был. Постоянно разрезал на фланге.
Все эти цифры абсолютно не отображают его действия на поле
Ответить
+7
avk2307
Я первый тайм смотрел, он там один из лучших был.
Да и по итогу по моему на такой заголовок не заслужил, т.к  человек 4 с оценками ниже.
Но главное, победа.
Ответить
+5
Дані Рохас
Не всё коту масленица, выиграли и то добре
Ответить
+1
Billy Bons
Устал после изнуряющей игры за СБУ
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
luceorius
 Умник, Avk2307 - мислите російською, пишите нею ж, а Who Scored англійський портал - от вам і різниця в ментальності. Чи ви наївно сподіваєтесь, що такими примітивними дописами переконаєте мислячих українців у своєму патріотизмі? 
Ответить
-1
Remark
Он просто от установок Ротаня еще не отошел)))
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
31.03.2023, 12:35 7
Теннис
Украина устроит бойкот рашистским спортсменам, Лома посмотрел в глаза Хейни
Украина устроит бойкот рашистским спортсменам, Лома посмотрел в глаза Хейни
31.03.2023, 07:30 2
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная возлюбленная лидера сборной Шотландии
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная возлюбленная лидера сборной Шотландии
31.03.2023, 09:32 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0
30.03.2023, 23:17 3
Футбол
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
30.03.2023, 20:16 26
Футбол
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
31.03.2023, 04:55 8
Бокс
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
01.04.2023, 03:27 9
Зимние виды
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
31.03.2023, 19:45 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности