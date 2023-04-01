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  4. Сергей НАГОРНЯК: «В матче с Испанией все было против нас»
Молодежные турниры
01 апреля 2023, 17:44 |
587
0

Сергей НАГОРНЯК: «В матче с Испанией все было против нас»

Главный тренер юношеской сборной Украины – о провале в элит-раунде отбора Евро-2023

01 апреля 2023, 17:44 |
587
0
Сергей НАГОРНЯК: «В матче с Испанией все было против нас»
УАФ. Сергей Нагорняк

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Сергей Нагорняк подвел итоги выступления своей команды в элит-раунде отбора Евро-2023.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2004 года рождения) неудачно выступила в элит-раунде квалификации Евро-2023 (U-19), уступив во всех матчах своей группы – Люксембургу (1:2), Дании (1:2) и Испании ( 0:4). О причинах такого результата рассказал главный тренер сине-желтых Сергей Нагорняк.

– Результата нет, и в этом виноват тренер, – сказал Нагорняк. – Хотя, по большому счету, были и объективные причины. До места проведения соревнований в Испании команда добиралась 36 часов, и у нас была только одна тренировка. Конечно, это тоже влияет на результат, несмотря даже на уровень соперника. К тому же, травмы ведущих игроков, которые не смогли приехать, были для нас ощутимы. Несмотря на это, я благодарен своим подопечным, которые пытались выглядеть достойно.

Например, уже в первом поединке с Люксембургом было видно, что где-то с середины первого тайма ребята начали проседать. Во втором матче против Дании, я считаю, счет был не по игре, но сборной Украины не повезло. А поединок с Испанией комментировать сложно. Уже на 6-й минуте мы проигрывали – 0:2. В этой встрече все было против нас. Да и нужно признать, что испанцы были сильнее нас. Я вообще считаю, что Испания станет одним из главных претендентов на победу на чемпионате Европы.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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