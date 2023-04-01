Крутых проиграл в квалификации турнира в Португалии, разгромно взяв 1-й сет
Алексей в трех партиях уступил Алессандро Джанесси
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 167) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).
В первом раунде квалификации Алексей в трех партиях проиграл Алессандро Джанесси (Италия, ATP 261) за 1 час и 56 минут.
ATP 250 Эшторил. Грунт. Квалификация
Алессандро Джанесси (Италия) – Алексей Крутых (Украина) – 1:6, 7:5, 6:1
Это была первая встреча теннисистов.
Ранее Алексей вылетел из челленджера в Жироне.
В финале отбора к основной сетки турнира в Эшториле Джанесси сыграет с Фабианом Марожаном.
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