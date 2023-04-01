Крутых проиграл в квалификации турнира в Португалии, разгромно взяв 1-й сет

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 167) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).

В первом раунде квалификации Алексей в трех партиях проиграл Алессандро Джанесси (Италия, ATP 261) за 1 час и 56 минут.

ATP 250 Эшторил. Грунт. Квалификация

Алессандро Джанесси (Италия) – Алексей Крутых (Украина) – 1:6, 7:5, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

Ранее Алексей вылетел из челленджера в Жироне.

В финале отбора к основной сетки турнира в Эшториле Джанесси сыграет с Фабианом Марожаном.