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  4. Крутых проиграл в квалификации турнира в Португалии, разгромно взяв 1-й сет
ATP
01 апреля 2023, 17:30 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:31
153
1

Крутых проиграл в квалификации турнира в Португалии, разгромно взяв 1-й сет

Алексей в трех партиях уступил Алессандро Джанесси

01 апреля 2023, 17:30 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:31
153
1
Крутых проиграл в квалификации турнира в Португалии, разгромно взяв 1-й сет
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 167) завершил выступления на грунтовом турнире серии АТР 250 в Эшториле (Португалия).

В первом раунде квалификации Алексей в трех партиях проиграл Алессандро Джанесси (Италия, ATP 261) за 1 час и 56 минут.

ATP 250 Эшторил. Грунт. Квалификация

Алессандро Джанесси (Италия) – Алексей Крутых (Украина) – 1:6, 7:5, 6:1

Это была первая встреча теннисистов.

Ранее Алексей вылетел из челленджера в Жироне.

В финале отбора к основной сетки турнира в Эшториле Джанесси сыграет с Фабианом Марожаном.

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Алессандро Джанесси Алексей Крутых ATP Эшторил
Источник Sport.ua
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Александр Ад
ганьба тобі Льоха,невже не зрозуміло,шо грунт,не хард?
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