ATP30 марта 2023, 17:52 |
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Крутых проиграл теннисисту из квалификации на турнире в Испании
Алексей уступил Йесперу Де Йонгу
30 марта 2023, 17:52 |
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Первая ракетка Украины Алексей Крутых не сумел пробиться в 1/4 финала грунтового челленджера в Испании.
В матче второго раунда девятый сеяный украинец в двух сетах уступил Йесперу Де Йонгу из Нидерландов, который начинал борьбу еще в квалификации.
Жирона. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды) – 3:6, 2:6
Последний раз Крутых выходил в четвертьфинал челленджера еще в начале февраля на соревнованиях на Тенерифе.
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