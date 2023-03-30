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ATP
30 марта 2023, 17:52 |
120
0

Крутых проиграл теннисисту из квалификации на турнире в Испании

Алексей уступил Йесперу Де Йонгу

30 марта 2023, 17:52 |
120
0
Крутых проиграл теннисисту из квалификации на турнире в Испании
ATP. Алексей Крутых

Первая ракетка Украины Алексей Крутых не сумел пробиться в 1/4 финала грунтового челленджера в Испании.

В матче второго раунда девятый сеяный украинец в двух сетах уступил Йесперу Де Йонгу из Нидерландов, который начинал борьбу еще в квалификации.

Жирона. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды) – 3:6, 2:6

Последний раз Крутых выходил в четвертьфинал челленджера еще в начале февраля на соревнованиях на Тенерифе.

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Йеспер де Йонг Алексей Крутых ATP Жирона
Источник Sport.ua
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