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  4. ВИДЕО. Верес и Кривбасс за 2 минуты забили 2 гола в конце поединка
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 15:57 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:59
562
0

ВИДЕО. Верес и Кривбасс за 2 минуты забили 2 гола в конце поединка

На 82-й отличился Близниченко, а на 83-й – Понедельник

01 апреля 2023, 15:57 | Обновлено 01 апреля 2023, 15:59
562
0
ВИДЕО. Верес и Кривбасс за 2 минуты забили 2 гола в конце поединка
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.

На 82-й минуте Андрей Близниченко сравнял счет, после того как реализовал пенальти. Однако буквально спустя минуту Андрей Понедельник замкнул навес и снова вывел «Кривбасс» вперед.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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