ВИДЕО. Верес и Кривбасс за 2 минуты забили 2 гола в конце поединка
На 82-й отличился Близниченко, а на 83-й – Понедельник
В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс».
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На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.
На 82-й минуте Андрей Близниченко сравнял счет, после того как реализовал пенальти. Однако буквально спустя минуту Андрей Понедельник замкнул навес и снова вывел «Кривбасс» вперед.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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