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Чемпионат Украины
Верес
01.04.2023 14:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 18:07 | Обновлено 31 марта 2023, 18:11
206
0

Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата Украины 1 апреля в 14:00

31 марта 2023, 18:07 | Обновлено 31 марта 2023, 18:11
206
0
Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 1 апреля, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» выяснит отношения с «Кривбассом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ровенский «Верес» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 12-е место. Команда имеет 18 очков после 18 матчей. В активе у нее 5 побед и 3 ничьи, в пассиве – 10 поражений.

Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Криворожский «Кривбасс» располагается на 7-й позиции в таблице украинской Премьер-лиги. У него после 18 матчей имеется 22 очка – 6 побед, 4 ничьи, 8 поражений.

Spot.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».

Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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