В субботу, 1 апреля, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» выяснит отношения с «Кривбассом».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ровенский «Верес» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 12-е место. Команда имеет 18 очков после 18 матчей. В активе у нее 5 побед и 3 ничьи, в пассиве – 10 поражений.

Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Криворожский «Кривбасс» располагается на 7-й позиции в таблице украинской Премьер-лиги. У него после 18 матчей имеется 22 очка – 6 побед, 4 ничьи, 8 поражений.

Spot.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс».

Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция