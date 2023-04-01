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  4. ВИДЕО. Спорная красная? Устименко за 2 минуты получил 2 желтые и был удален
Украина. Первая лига
01 апреля 2023, 15:49 |
810
0

ВИДЕО. Спорная красная? Устименко за 2 минуты получил 2 желтые и был удален

Денис ударил соперника локтем, но отрицает вину

01 апреля 2023, 15:49 |
810
0
ВИДЕО. Спорная красная? Устименко за 2 минуты получил 2 желтые и был удален
ФК Кривбасс. Денис Устименко

В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.

Через 7 минут после взяти ворот, Денис Устименко заработал первую желтую. Спустя 2 минуты игрок в борьбе локтем ударил соперника, однако отчетливо момент удара не видно. Но в итоге арбитр показал вторую желтую и Устименко был удален с поля.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Денис Устименко видео удаление с поля Кривбасс Кривой Рог Верес - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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