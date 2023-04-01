ВИДЕО. Спорная красная? Устименко за 2 минуты получил 2 желтые и был удален
Денис ударил соперника локтем, но отрицает вину
В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс».
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На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.
Через 7 минут после взяти ворот, Денис Устименко заработал первую желтую. Спустя 2 минуты игрок в борьбе локтем ударил соперника, однако отчетливо момент удара не видно. Но в итоге арбитр показал вторую желтую и Устименко был удален с поля.
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