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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 16:24 |
1080
0

ВИДЕО. Фиаско Пердуты и первый гол экс-игрока Шахтера за Александрию

За первые 45 минут «Ворскла» пропустила дважды

01 апреля 2023, 16:24 |
1080
0
ВИДЕО. Фиаско Пердуты и первый гол экс-игрока Шахтера за Александрию
Instagram. Андрей Кулаков

В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Ворскла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте встречи счет в матче был открыт после автогола Игоря Пердуты. Спустя 16 минут Андрей Кулаков, который в зимнее трансферное окно присоединился к «Александрии» из «Шахтера», забил второй в ворота полтавской команды.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

ГОЛ! 1:0 Пердута (автогол), 25 мин.

ГОЛ! 2:0 Кулаков, 41 мин.

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Источник Sport.ua
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