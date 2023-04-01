Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 16:24 |
1080
0
ВИДЕО. Фиаско Пердуты и первый гол экс-игрока Шахтера за Александрию
За первые 45 минут «Ворскла» пропустила дважды
01 апреля 2023, 16:24 |
1080
0
В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Ворскла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 25-й минуте встречи счет в матче был открыт после автогола Игоря Пердуты. Спустя 16 минут Андрей Кулаков, который в зимнее трансферное окно присоединился к «Александрии» из «Шахтера», забил второй в ворота полтавской команды.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
ГОЛ! 1:0 Пердута (автогол), 25 мин.
ГОЛ! 2:0 Кулаков, 41 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 марта 2023, 20:10 1
С Джермейном Франклином бой получится точно интересным
Другие виды | 31 марта 2023, 21:23 1
Украинская дзюдоистка провела запрещенный прием на этапе Grand Slam
Хоккей | 31.03.2023, 21:57
Футбол | 01.04.2023, 17:01
Футбол | 01.04.2023, 16:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2023, 19:57 35
01.04.2023, 03:27 9
31.03.2023, 12:15 12
30.03.2023, 22:23 75
31.03.2023, 12:15 3
31.03.2023, 12:35 6
30.03.2023, 19:07 2
30.03.2023, 23:43