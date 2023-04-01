ВИДЕО. Фиаско Пердуты и первый гол экс-игрока Шахтера за Александрию

В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Ворскла».

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На 25-й минуте встречи счет в матче был открыт после автогола Игоря Пердуты. Спустя 16 минут Андрей Кулаков, который в зимнее трансферное окно присоединился к «Александрии» из «Шахтера», забил второй в ворота полтавской команды.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

ГОЛ! 1:0 Пердута (автогол), 25 мин.

ГОЛ! 2:0 Кулаков, 41 мин.