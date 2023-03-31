В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».