Украина. Премьер лига31 марта 2023, 17:06 |
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Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 апреля в 15:00 поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги
31 марта 2023, 17:06 |
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В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против полтавской «Ворсклы».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».
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