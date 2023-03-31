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  4. Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 17:06 |
49
0

Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 апреля в 15:00 поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги

31 марта 2023, 17:06 |
49
0
Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Ворскла».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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