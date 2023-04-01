Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 15:35 |
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ВИДЕО. Кривбасс вышел вперед в игре с Вересом после роскошной комбинации
На 51-й минуте матча счет открыл Клим Приходько
01 апреля 2023, 15:35 |
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В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс».
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На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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