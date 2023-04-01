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  4. ВИДЕО. Кривбасс вышел вперед в игре с Вересом после роскошной комбинации
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 15:35 |
565
0

ВИДЕО. Кривбасс вышел вперед в игре с Вересом после роскошной комбинации

На 51-й минуте матча счет открыл Клим Приходько

01 апреля 2023, 15:35 |
565
0
ВИДЕО. Кривбасс вышел вперед в игре с Вересом после роскошной комбинации
УПЛ. Клим Приходько

В субботу, 1 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Верес» и «Кривбасс».

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На 51-й минуте встречи 23-летний украинский полузащитник «Кривбасса» Клим Приходько после отлично комбинации забил гол и вывел криворожский клуб вперед.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Верес - Кривбасс видео голов и обзор Клим Приходько Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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