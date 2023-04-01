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Чемпионат Украины
01 апреля 2023, 15:45 |
762
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо

Во Львове на стадионе «СКИФ» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги

01 апреля 2023, 15:45 |
762
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Динамо
ФК Динамо

В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и «Динамо».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ» и судить его будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона. Начало встречи в 13:00.

«Львов» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Динамо», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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